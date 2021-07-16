أخبار عاجلة

«المهن الطبية»: بروتوكول مع «الشراء الموحد» لتوفير أجهزة طبية بالتقسيط  -
وظائف وزارة القوى العاملة أغسطس 2021 .. 1326 وظيفة والمرتب يصل إلي 6 آلاف جنيه -
بعد حصوله على المركز الثامن.. إيهاب عبدالرحمن ينتظر انتهاء منافسات المجموعة الثانية -
المصري ينهي أزمة إيزي إيميكا -
اليوم الأربعاء.. انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات عن 7 قرى في الفيوم -
جلسة مرتقبة تحسم عودة «بيانيتش» ليوفنتوس -
برشلونة يتفق مع «أومتيتى» على الرحيل.. و«كومان» يتغزل فى صفقة «البارسا» الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

السيسي يحذر من المساس بأمن مصر القومي

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مغطاة بـ حصيرة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر إلى شعوب المحيط الهادئ بطريقة خاصة

مغطاة بـ حصيرة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر إلى شعوب المحيط الهادئ بطريقة خاصة

الجيش المصري يعلن ضم سلاح جديد

الجيش المصري يعلن ضم سلاح جديد

شاهد.. النهار يتحول إلى ليل في ياقوتيا

شاهد.. النهار يتحول إلى ليل في ياقوتيا

مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي