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سيراميكا كليوباترا يستعد للأهلي بالفوز على أسوان بهدفين

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سيراميكا كليوباترا يستعد للأهلي بالفوز على أسوان بهدفين سيراميكا كليوباترا يستعد للأهلي بالفوز على أسوان بهدفين

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الفوز على أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز رجب عمران وكوامي بونسو هدفي سيراميكا كليوباترا، وأحرز عمرو الحلواني هدف أسوان.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة الأهلي المقرر إقامتها 5 أغسطس المقبل، على استاد السلام، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

كما يستعد زهرة الجنوب لمواجهة الأهلي، المقرر لها 29 يوليو الجاري، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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