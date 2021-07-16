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الأهلي المصري يبحث عن العاشرة من بوابة "كايزر تشيفس" الجنوب الإفريقي

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الأهلي المصري يبحث عن العاشرة من بوابة "كايزر تشيفس" الجنوب الإفريقي الأهلي المصري يبحث عن العاشرة من بوابة "كايزر تشيفس" الجنوب الإفريقي
خلال ظهوره الرابع عشر في المباريات النهائية لدوري الأبطال

الأهلي المصري يبحث عن العاشرة من بوابة

تحت شعار "البحث عن العاشرة"، اتجه النادي الأهلي المصري إلى الدار البيضاء المغربية لمواجهة كايزر تشيفس الجنوب الإفريقي، السبت، في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

ويتسلح النادي المصري بخبرة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعدما توج مرتين باللقب القاري، الأولى عام 2016 مع ماميلودي صنداونز ثم مع الأهلي في الموسم الماضي، إذ يدرك تماماً إمكانات أبناء جلدته.

ويطمح الأهلي، الذي يسجل ظهوره الرابع عشر في المباريات النهائية لدوري الأبطال، لممارسة هوايته في حصد الألقاب، حيث يأمل في الحصول على لقبه الخامس في غضون 9 أشهر.

وفاز الأهلي بالدوري المصري الموسم الماضي في أكتوبر الماضي، وأعقبها تتويجه بالنسخة الماضية لدوري الأبطال في الشهر التالي، وتلاها مباشرة حصوله على كأس في ديسمبر الماضي، ثم نال كأس السوبر الإفريقي في مايو الماضي.

وفوز الأهلي على فريق كايزر تشيفز في لقاء يوم غد سيوسع الفارق بذلك مع الثنائي ومازيمبي الكونغولي إلى 5 ألقاب، حيث توج كل منهما باللقب 5 مرات من قبل.

كما سيضمن الفوز للأهلي المشاركة في للأندية للمرة الثانية على التوالي بعدما شارك في النسخة الماضية في قطر ونجح في حصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

والفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا يعني تأهل الأهلي مباشرة لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، حيث يلتقي بطل دوري أبطال إفريقيا مع بطل كأس الكونفدرالية (الرجاء المغربي).

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي، في نسخته الأخيرة بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، كما يعتبر الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الإفريقي برصيد 7 ألقاب، متفوقاً على الزمالك صاحب الترتيب الثاني برصيد 4 ألقاب.الأهلي المصري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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