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المقاولون وبيراميدز |هدفين و5 بطاقات في مخلص الشوط الاول

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المقاولون وبيراميدز |هدفين و5 بطاقات في مخلص الشوط الاول المقاولون وبيراميدز |هدفين و5 بطاقات في مخلص الشوط الاول

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انتهى الشوط الأول من لقاء المقاولون العرب وبيراميدز في إطار المباريات المؤجلة من الجولة 25 لمنافسات الدوري المصري الممتاز، بتقدم الاخير بهدفين دون رد.

فرض رفاق المدب اليوناني تاكيس جونياس سيطرتهم على أحداث المباراة وجاء الهدف الأول عن طريق لاعب الوسط عبد الله السعيد في الدقيقة 21من ركلة جزاء، فيما أضاف زميله اسلام عيسي هدف التعزيز عند الدقيقة 30.

وشهد الشوط الأول تدخلات عنيفة من كلا الفريقين مما استدعى الحكم لإخراج البطاقة الصفراء في 5 مناسبات (أحمد فتحي - محمد مجلي - أحمد سامي - كريم مصطفى - محمد الجباس).

وسيحاول مدرب الذئاب عماد النحاس الدفع بالخيارات الهجومية في الشوط الثاني من أجل العودة وتسجيل هدف تذليل الفارق ومن ثم التعادل وذلك لتفادي التراجع لمنطقة الخطر في جدول الدوري.

المصرى اليوم

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