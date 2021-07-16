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تنويه عاجل من « للطيران» للمسافرين

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تنويه عاجل من «مصر للطيران» للمسافرين تنويه عاجل من « للطيران» للمسافرين

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في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المُطبقة حول العالم وبمطارات جمهورية العربية للحد من التكدس بالمطارات وبالتالي تقليل فرص انتشار المستجد، تُهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة الحضور إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربعة ساعات ونصف (4:30) بالنسبة للرحلات الدولية، وساعتين ونصف (2:30) قبل المغادرة للرحلات الداخلية (في المطارات المصرية)، كما ترجو مصر للطيران من عملائها استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران والتي تتيح للعملاء اختيار المقعد الذي يرغبون في السفر عليه توفيرًا لوقتهم قبل السفر.

ولمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران على 1717 من أي محمول و090070000 من أي خط أرضي داخل مصر أو 0097142306666 من أي مكان في العالم أو بمكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

المصرى اليوم

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