★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المُطبقة حول العالم وبمطارات جمهورية مصر العربية للحد من التكدس بالمطارات وبالتالي تقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد، تُهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة الحضور إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربعة ساعات ونصف (4:30) بالنسبة للرحلات الدولية، وساعتين ونصف (2:30) قبل المغادرة للرحلات الداخلية (في المطارات المصرية)، كما ترجو مصر للطيران من عملائها استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران والتي تتيح للعملاء اختيار المقعد الذي يرغبون في السفر عليه توفيرًا لوقتهم قبل السفر.

ولمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران على 1717 من أي محمول و090070000 من أي خط أرضي داخل مصر أو 0097142306666 من أي مكان في العالم أو بمكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.