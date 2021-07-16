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تحدث الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن الأعمال التي تعادل ثواب الحج، بعد قرار المملكة العربية السعودية أن يكون الحج هذا العام مقتصرًا على المقيمين بالمملكة.

وقال الدكتور عبدالغني هندي، خلال حواره مع الإعلامي محمد جاد، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «عندما يجعل الشخص بتصرفاته مع الله سبحانه وتعالا تكون فيها ثواب إلى الله».

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «فعندما يطيع الشاب أوامر والديه فهي عبادة، وعندما تحترم عملك فهذه عبادة، والزوجة عندما تتقرب إلى الله بخدمة الأبناء والزوج فهي عبادة، عندما تتعامل مع الناس بالحسنى فهي عبادة».

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي: «الدرس الأعظم الذي نريد أن نتعلمه في الحج نتعلمه من الصلاة والزكاة وفي حياتنا، وهو إذا وضعنا الله سبحانه وتعالا في كل تصرفاتنا فهي عبادة لله».