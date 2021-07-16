موظف يعتدي بوحشية على طفل من ذوي الإعاقة.. و«التضامن»: «كان يخلع ملابسه أمام المشرفات»

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شهدت إحدى دور الرعاية الخاصة بالأطفال المعاقين، التابعة لجمعيات الأيتام بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واقعة اعتداء أحد الموظفين على مراهق يبلغ من العمر 16عامًا، يتيم معاق من أبناء الجميعة، وقام بضربه بعنف داخل أحد الحمامات، مما أسفر عن إصابة الطفل بجروح ونزيف من الفم والأنف.

والتقطت كاميرات المراقبة داخل الجمعية تفاصيل الاعتداء بالضرب على الطفل لمدة دقيقيتن، وفي أثناء محاولة موظف آخر تنظيف وجه الطفل من الدماء، عاد من جديد الموظف الذي اعتدى عليه لاستكمال ضربه.

قال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بمحافظة المنوفية، إن واقعة الإعتداء على طفل داخل دار الأمل بشبين الكوم صحيحة، مشددا على أن الواقعة مرفوضة شكلا وموضوعا، مؤكدا أن إدارة الجمعية المسؤولة عن الدار اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وحررت محضر في قسم الشرطة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن أحد السائقين قام بالاعتداء على الطفل بسبب قيام الطفل «بقلع بنطلونه» أمام المشرفات، موضحا أن الطفل مريض بتأخر ذهني وعقلي، ولكن الواقعة مرفوضة شكلا وموضوعا، مشددا على أن الدار اتخذت قرار بخصم ثلث راتب السائق صاحب الواقعة، وتوجيه إنذار بالفصل له.