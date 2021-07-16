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دعم الكهرباء بمبلغ 1.2 مليار جنيه والطرق بـ867 مليون جنيه بالأقصر

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دعم الكهرباء بمبلغ 1.2 مليار جنيه والطرق بـ867 مليون جنيه بالأقصر دعم الكهرباء بمبلغ 1.2 مليار جنيه والطرق بـ867 مليون جنيه بالأقصر

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أعلنت محافظة الاقصر انه تم دعم قطاع الكهرباء والطاقة، للمشروعات المنفذة خلال الـ 5 سنوات بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار جنيه، منها 637 مليونا خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.

واضافت انه تم دعم قطاع الطرق والنقل، بلغ إجمالي أطوال الطرق الداخلية التي رصفها أو إعادة تأهيلها بمدن المحافظة خلال الـ 5 سنوات، 349،197 كيلو متر، بتكلفة 539,6480 مليون جنيها،

كما تم تنفيذ أعمال تركيب بلاط انترلوك لبعض الشوارع والحواريالداخلية بإجمالي أطوال 52 كيلو متر، كما بلغت قيمة مشروعات هيئة الطرق والكباري قيمة 327 مليون جنيه بإجمالي أطوال طرق أقليمية بلغت 253 كم.

المصرى اليوم

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