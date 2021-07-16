الأقصر : استمرار العمل في طريق الكباش الفرعوني وإنارة جبل القرنة بالبر الغربي

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أعلنت محافظة الأقصر، استئناف العمل بمشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، والذي يبلغ إجمالي أطواله 2700م، بعد أن توقف منذ عام 2011 .

وأضافت انه تم تنفيذ مشروع إعادة إنارة جبل القرنة بالبر الغربي لمدينة الأقصر، باستخدام أحدث أنظمة الإنارة بكشافات الليد الموفرة بنظام إضاءة حديث ومشهد بانورمي رائع لخلفية الجبال الموجودة خلف المناطق الأثرية فى غرب المدينة، وعمل بانوراما للتراث الحضارى عن طريق تشكيل لوحة ضوئية ليلية متناغمة لجبل القرنة والآثار الفرعونية وصفحة نهر النيل الخالد، كما يمكن للسائحين والمواطنين رؤية مشهد إنارة الجبل من مسافات بعيدة جدا .

كما تم تنفيذ مشروع الكورنيش العلوي والسفلي بمدينة الأقصر، وتطوير 4 ميادين، وحديقة الطفل إلى جانب تطوير ساحة سيدي أبو الحجاج، ومشروع إنشاء معدية الأهالي الجديد ومرسى سياحي جديد، بتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.