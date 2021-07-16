أخبار عاجلة

«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأقصر : استمرار العمل في طريق الكباش الفرعوني وإنارة جبل القرنة بالبر الغربي

Print
الأقصر : استمرار العمل في طريق الكباش الفرعوني وإنارة جبل القرنة بالبر الغربي الأقصر : استمرار العمل في طريق الكباش الفرعوني وإنارة جبل القرنة بالبر الغربي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الأقصر، استئناف العمل بمشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، والذي يبلغ إجمالي أطواله 2700م، بعد أن توقف منذ عام 2011 .

وأضافت انه تم تنفيذ مشروع إعادة إنارة جبل القرنة بالبر الغربي لمدينة الأقصر، باستخدام أحدث أنظمة الإنارة بكشافات الليد الموفرة بنظام إضاءة حديث ومشهد بانورمي رائع لخلفية الجبال الموجودة خلف المناطق الأثرية فى غرب المدينة، وعمل بانوراما للتراث الحضارى عن طريق تشكيل لوحة ضوئية ليلية متناغمة لجبل القرنة والآثار الفرعونية وصفحة نهر النيل الخالد، كما يمكن للسائحين والمواطنين رؤية مشهد إنارة الجبل من مسافات بعيدة جدا .

كما تم تنفيذ مشروع الكورنيش العلوي والسفلي بمدينة الأقصر، وتطوير 4 ميادين، وحديقة الطفل إلى جانب تطوير ساحة سيدي أبو الحجاج، ومشروع إنشاء معدية الأهالي الجديد ومرسى سياحي جديد، بتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع

«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع

«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى»

«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى»

أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك

أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك

«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع

«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع