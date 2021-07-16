الكاف يُطلق بطولة السوبر ويوافق على إقامة المونديال كل سنتين..(تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن عدة قرارات عقب اجتماع المكتب التنفيذي بقيادة موتسيبي في العاصمة المغربية اليوم.

ووافق الكاف على مقترح الاتحاد الدولي بإقامة بطولة كأس العالم كل سنتين، مع استمرار تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية كل سنتين وكأس الأمم للمحليين كل 3 سنوات.

وقبل المكتب التنفيذي فكرة إطلاق دوري السوبر الأفريقي بعد تقدم عديد الرعاة لمصلحة الفرق التي تتحمل مصاريف باهظة ورصد جائزة 2.5 مليون دولار وزيادتها في المستقبل.

وتم تكليف أحمد ولد يحيى النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس لجنة الأندية والمسابقات بقيادة مشروع دوري السوبر الإفريقي وإطلاقه خلال الأشهر القليلة القادمة.