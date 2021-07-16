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إصابة ٥ في تصادم توك توك ودراجة بخارية ببني سويف

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إصابة ٥ في تصادم توك توك ودراجة بخارية ببني سويف إصابة ٥ في تصادم توك توك ودراجة بخارية ببني سويف

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أصيب ٥ أشخاص فى تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك فى الحى الرابع بمدينة بني سويف الجديدة وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

وكان اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم بين دراجة نارية وتوك توك بسبب السرعة بالحب الرابع بمدينة بني سويف الجديدة وتبين اصابة كلا من حوريه خليفه محمد هاشم، باشتباه كسر بالضلوع وآية أحمد محمد مصابة كدمات وسحجات بالجسم وعادل امين طهباشتباه كسر بالساعد الأيسر ورمضان فارس محمد من قرية بني سليمان ٣٦ سنه ومصاب كدمات بالصدر وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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