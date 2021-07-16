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الحريري يمهل عون قبل الاعتذار عن تشكيل اللبنانية

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الحريري يمهل عون قبل الاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية الحريري يمهل عون قبل الاعتذار عن تشكيل اللبنانية

جي بي سي نيوز :- كشف عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، عن أن رئيس سعد الحريري، أمهل رئيس البلاد ميشال عون، للموافقة على تشكيلة الحكومة، أو أنه سيعتذر عنها بالكامل، ويفسح المجال لغيره ليقوم بهذه المهمة.

وسبق أن قدم الحريري تشكيلة وزارية تضم 24 شخصا، للرئيس عون، أمس الأربعاء.

وقال هاشم لوسائل إعلام، إن الحريري أمهل عون لمساء الخميس، لإعلان موقفه من التشكيلة، متوقعا أن يكون الجو العام سلبيًا، خاصة في ظل قصر وقت الزيارة.

وأضاف أن اتجاه الأمور يتوقف على ما يدور في اللقاء، وإذا لم تكن المحادثات جيدة فإنه من الممكن أن يعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة ، وفق "عربي21".

وأوضح أن الاعتذار سيكون في حد أقصاه مساء الخميس، وخلال مقابلة تلفزيونية.

وعن إمكانية قبول عون بالتشكيلة الحكومية التي طرحها الحريري، قال: "هذا يتوقف على الاتصالات التي تجرى الليلة وحتى الغد، ولكن التفاؤل أكثر من حذر".

وسبق أن قال الحريري: "قدمت تشكيلة حكومية من 24 وزيرا... ننتظر جوابا من عون بحلول الغد (اليوم الخميس)".

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف على أنه "حان وقت تشكيل الحكومة".

ولوّح الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة إذا استمر تعثر مهمته، وقال في تغريدة منتصف حزيران/ يونيو الماضي، إن "الأولوية هي للتأليف قبل الاعتذار، الذي يبقى خيارا مطروحا".

وكلف عون، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب، لتعثر مهمته في تأليفها.

جي بي سي نيوز

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