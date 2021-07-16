الصحة العالمية تحذر من احتمالية ظهور متحورات جديدة لكورونا أكثر خطورة

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جى بي سي نيوز :- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية أعربت عن قلقها من سوء التوصيف لجائحة (كوفيد-19) على أنها تقترب من نهايتها، عندما لا يكون ذلك على وشك الانتهاء فعليا.

وأشار غيبريسوس، خلال إحاطته الإعلامية حول آخر مستجدات (كوفيد-19) في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقدته المنظمة، اليوم الخميس، إلى أن لجنة الطوارىء، التي اجتمعت يوم أمس، حذرت من الاحتمال القوي لظهور وانتشار عالمي لمتحورات جديدة للفيروس، ربما تكون أكثر خطورة، وأكثر صعوبة في السيطرة عليها.

وأضاف، أن اللجنة أعربت كذلك عن قلقها العميق بشأن مستوى التمويل لخطة منظمة الصحة العالمية للاستعداد والاستجابة الاستراتيجية لـ(كوفيد-19)؛ ما يحدّ من قدرة المنظمة على تنسيق الاستجابة العالمية للجائحة، لا سيما فيما يتعلق بالمرونة التي تحتاجها المنظمة للتحرك بسرعة؛ مجاراة لسرعة انتشار الفيروس. وبيّن غيريسوس أن اللجنة دعت جميع الدول إلى دعم دعوة منظمة الصحة العالمية لتطعيم 10 بالمئة على الأقل من سكان كل دولة بحلول نهاية شهر أيلول المقبل.