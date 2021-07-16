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تراجع معدلات شراء الموبايل و ازمة الشرائح تنعكس علي المخزون

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تراجع معدلات شراء الموبايل و ازمة الشرائح تنعكس علي المخزون تراجع معدلات شراء الموبايل و ازمة الشرائح تنعكس علي المخزون

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ارتفعت الموبايلات مؤخرا بنسب تتراوح ما بين 15 و 20 % خلال الفترة الماضية . و ساد التراجع معدلات البيع و الشراء فيما تشير توقعات الخبراء الي تحول الموبايل الي " سلعة معمرة " خلال الفترة المقبلة مع زيادة اسعار الموبايلات و اتجاه جمهور المستهلكين الي الاحتفاظ بها الي وقت اكبر مما كان عليه الوضع في السابق .

وقال محمد وفائي احد خبراء قطاع تجارة المحمول ان جمهور المستهلكين في اتجه الي تقليص عمليات شراء الموبايلات بعد زيادة اسعاره خلال الفترة الماضية فضلا تراجع القدرات الشرائية لدي المستهلك نظرا لزيادة المتطلبات و الاعباء المعيشية .

وقال وفائي ان الموبايل اصبح ركن اساسي من نمط الحياة اليومية و تختلف درجات الاعتماد عليه بين جمهور المستهلكين كل طبقا لاحتياجاته ، الا ان الموبايل اصبح عامل اساسي و مشترك في مختلف الطبقات الاجتماعية و التعليمية و حتي لاصحاب الحرف المهنية اصبح الموبايل ركن اساسي في اعمالهم من خلال استخدام مختلف التطبيقات لتطوير اعمالهم .

واوضح وفائي الرئيس التنفيذي لتيك مي ان نقص الشرائح الالكترونية الذي عاني منه السوق العالمي اثر سلبا علي صناعة الموبايل و السيارات ، ومنها المطروح في السوق المصري حيث يعاني سوق الموبايلات حاليا من نقص في مخزون بعض الموديلات .

وشدد علي اهمية نشاط الصيانة الخاص بالموبايلات متوقعا زيادة الطلب عليه في الفترة المقبلة خاصة في ظل تباعد فترات شراء او تجديد الموبايل ، موضحا ان نمط الاستهلاك في مصر كان يعتمد علي تغيير الموبايل كل 18 شهر علي اقصي تقدير الا انه من المتوقع ان تزيد هذه الفترة و يبقي الموبايل فترة اطول لدي المتسهلك في ظل ارتفاع الاسعار ما يدفع الطلب الي الارتفاع علي خدمات الصيانة و تبديل الموديلات القديمة باخري حديثة .

المصرى اليوم

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