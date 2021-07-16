أخبار عاجلة

الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء -
البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

3 خدمات منها التأمين الصحي تحصل عليها باستخدام الكارت الذكي (تفاصيل)

Print
3 خدمات منها التأمين الصحي تحصل عليها باستخدام الكارت الذكي (تفاصيل) 3 خدمات منها التأمين الصحي تحصل عليها باستخدام الكارت الذكي (تفاصيل)

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد


قام البنك المركزي المصري بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتيسير تقديم كافة الخدمات الحكومية رقمياً ، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات وتحقيق الشمول المالي .

يهدف بروتوكول التعاون الذي وقعه نيابة عن البنك المركزي طارق عامر- محافظ البنك المركزي المصري كما وقع الدكتورعمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إلي تفعيل استخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية الرقمية "ميزة" ومحفظة المحمول على منصة " الرقمية"، وإطلاق خدمة الكارت الموحد "ميزة" فى محافظة الإسماعيلية كمشروع استرشادى على أن يتم تعميم الاطلاق فى كافة انحاء الجمهورية، بالاضافة إلى إحلال وتجديد بطاقات الدعم ذات العلامات التجارية الأخرى ببطاقة دفع ذات علامة وطنية "ميزة".

وأكد البنك المركزي المصري على أهمية تطوير المدفوعات الحكومية لتسهم في حصول المواطن على الخدمات الحكومية بصورة سهلة وفعالة فى إطار خطة للوصول الى مجتمع رقمي، حيث سيتم إصدار كارت الخدمات الحكومية ذات شريحة ذكية وبإستخدام أحدث التقنيات العالمية لضمان أمان كافة المعاملات كما يحتوي علي التقنية اللاتلامسية والتي يمكن أن تساعد بشكل كبير فى معالجة قوائم الانتظار عند منافذ تقديم الخدمات ، كما سيتم قبول كارت المواطن الموحد في سداد كافة المدفوعات الحكومية وغير الحكومية بما يساهم في تحقيق الشمول المالي والتحول إلي مجتمع أقل إعتماداً علي أوراق النقد.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذا الاتفاق و الذي تبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين، يعد تأكيدا على التكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق خطوات وثابتة نحو تحقيق استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وبناء مصر الرقمية ، مشيرا إلى أن خدمة الكارت الموحد للخدمات الحكومية الرقمية تأتى فى إطار حرص الحكومة على بناء رقمى والتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية حيث يمكن الكارت الموحد للخدمات الحكومية المواطن من الحصول على خدمات التأمين الصحي والخدمات التموينية المميزة باستخدام آليات رقمية آمنة وتوفير خدمات الدفع من خلال بطاقة ذكية واحدة، حيث سيتم البدء بمحافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات التأمين الصحي والخدمات التموينية المميزة للمواطن وإتاحة إتمام المعاملات المالية من خلال كارت الخدمات الحكومية الرقمية تمهيدا لتطبيقه على باقي محافظات جمهورية مصر العربية تباعاً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي»

مصر للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي»

محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع

محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع

المخرج مازن الغرباوى لـ«المصري اليوم»: «ألمظ وسى عبده» يُعيد الهوية للشخصية المصرية بنماذج أثرت فى تاريخنا

المخرج مازن الغرباوى لـ«المصري اليوم»: «ألمظ وسى عبده» يُعيد الهوية للشخصية المصرية بنماذج أثرت فى تاريخنا

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»