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200 جنيه خفض في الذرة الصفراء و100 في البادي .. سعر العلف في الجمعة 16 يوليو 2021

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200 جنيه خفض في الذرة الصفراء و100 في البادي .. سعر العلف في مصر الجمعة 16 يوليو 2021 200 جنيه خفض في الذرة الصفراء و100 في البادي .. سعر العلف في الجمعة 16 يوليو 2021

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شهد سعر العلف في ، اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، انخفاض في سعر التداول، بمعدل 200 جنيه في سعر طن الذرة الصفراء و100 جنيه في سعر طن البادى، لا سيما مع قرب دخول عيد الأضحى واقبال المواطنين على شراء الأضاحى، ووصل سعر طن الذرة الصفراء 6050 جنيه كما انخفض سعر البادى أيضاً بمعدل 100 جنيه في الطن واختلفت الأسعار بين المحافظات والمدن الواحدة، وسادت حالة من الترقب الحذر خوفاً من ارتفاع جديد في سعر الأعلاف خاصة النخالة والردة، بعدما واجه سوق الأعلاف موجة ارتفاع خلال الأيام الماضية.

«المصرى اليوم» تنشر سعر العلف في مصر اليوم لدى تجار الاعلاف:

سجل سعر سوبر بادئ 23 % سعر 7900 للطن وسوبر نامي 21 % سعر 7750 للطن، وسوبر ناهي 19 % سعر 7600 للطن، وسعر بادى نامى 21 % سعر 7500 للطن وسعر بياض انتاجي 17 % سعر 6400 للطن وسعر بياض انتاجي 16% سعر 6350 للطن.

وسجل سعر الذرة الدشيش 5100 جنيه للطن، والذرة الصفراء 6050 جنيه، تزامنا مع الذرة عالميا بنحو 5%، كما شهدت أسعار النخالة والردة ارتفاعا ملحوظا، ووصل سعر طن النخالة الخشنة (الردة) 185 جنيه للشيكارة باجمالى 4525 جنيه، وسجل سعر شيكارة الكسبة 150 جنيه إلى 250 جنيها حسب النوع والاضافات ليصل سعر الطن إلى 3000 جنيه على أساس سعر 150 جنيه للشيكارة و5000 جنيه على اساس سعر الشيكارة بـ250 جنيها، يضاف على السعر تكلفة النولون والشحن من ارض المصنع .

وتراوح سعر شيكارة الخلطات الجاهزة للعلف بين 165 و180 جنيها، كما سجل سعر طن الفول البلدى 15 الف جنيه والمستورد يتراوح حسب النقاوة والنوع بين 9 و10 و13 الف جنيه، كما ارتفع سعر الذرة المستوردة بحوالى 150 جنيه ليسجل سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي إلى 4930 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة الصفراء المستورد من أوكرانيا 4650 جنيه.

وسجل سعر طن قشر فول الصويا المعبأ 4200 جنيه وبلغ سعر طن مركزات دواجن نباتية 45% 10900 جنيه كما سجل طن قشر فول بلدى 4900 جنيه، في حين سجل سعر الطن من كسر الفول البلدى الخشن 7600 جنيه .

وتوقع تجار اعلاف انخفاض جديد لأسعار العلف خلال الفترة المقبلة خاصة مع انتهاء موسم تربية المواشى المخصصة للذبح كأضحية في عيد الأضحى المبارك.

وتستهدف وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للخدمات والمتابعة، توفير العلف من خلال زيادة مساحة الذرة في مصر بنحو 300 ألف فدان، لتصل إلى 3 ملايين فدان، خاصة أنها من المحاصيل الصيفية، فيما تراجع استيراد الذرة الصفراء بنحو %10 تقريبا، خلال العام الماضي2020، مقارنة بالعام السابق 2019، وبلغت واردات الذرة الصفراء خلال عام 2020 نحو 9 ملايين و782 ألف طن من أمريكا والأرجنتين وأوروجواي مقابل 11 مليون و60 ألف طن في 2019.

المصرى اليوم

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