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تقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار سوق السمك في مصر اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، حيث يشهد السوق تراجع قبل أيام من عيد الاضحى المبارك خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى والفيليه، وتوافر كميات كبيرة من جميع أنواع الاسماك في الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطى والبورى باعتبارهما الاكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وذكرت شعبة تجار الأسماك في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وأوضحت أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرا إلى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وتنشر «المصرى اليوم» سعر السمك والجمبرى اليوم:

الأسعار