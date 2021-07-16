★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعة، 16 يوليو 2021 تراجعا طفيفا بعد الاسعار المرتفعة التي حققتها منذ مساء الأربعاء، في استجابة لتغيرات سعر الذهب عالميًا، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم، 905 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 792 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 678 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6290 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب، فى البورصة العالمية صباح اليوم الجمعة، بشكل ملحوظ وذلك بسبب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من الاقتصاد الأمريكى، حيث يترقب المستثمرون الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التى تمثل نحو نصف الانفاق الاستهلاكى الذى يمثل أكثر من ثلثى الناتج المحلى الاجمالى للولايات المتحدة، كما يترقب قراءة مخزونات الجملة وتوقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة ، بالاضافة للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر ميتشيجان لثقة المستهلكين، وكلها بيانات تؤشر بشكل مؤشر على التداول سواء على الذهب أو الدولار .

وارتدت أسعار الذهب عالميا، من الأعلى لها منذ 16 يونيو، حيث انخفضت عقود الذهب الآجلة خلال دورة الأسيوية، بنسبة 0.15%، كما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.01%، رغم أن علاقتهما عكسية في العادة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الجمعة، 805.63 جنيه ، وكان مساء الخميس، 808.32 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,823.11 $ ، وكانت مساء الخميس 1،829.42 $.

اقرأ أيضا

يرتفع بسبب الصين.. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الخميس 15 يوليو 2021

«يصعد وينتظر بيانات هامة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الأربعاء 14 يوليو 2021

ارتفع بسبب بيانات المستهلكين.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

عاد للارتفاع.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

انخفاض ملحوظ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 12 يوليو 2021

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021