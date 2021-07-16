مدرب الوداد يحدد نقاط قوة كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

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حذر فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد المغربي، فريق الأهلي من الهجمات المرتدة المنظمة التي يقوم بها منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وقال البنزرتي في مداخلة تلفزيونية « يجب على الأهلي الاحتراس من الهجمات المرتدة لكايزر تشيفز، لأنهم يقطعون الكرة ويلعبوها بشكل مباشر للأمام بأسرع وقت، وأيضًا عدم التسرع هام للغاية من جانب الخط الخلفي والمناطق الأمامية خاصة أنها مباراة واحدة».

وأضاف «المهاجم ماركوفيتش هو أفضل لاعبي الفريق بالاضافة إلى لاعب خط وسط كولومبي ولديهم حارس مرمى ممتاز».

ويعرف صاحب الـ71 عام قدرات منافس الأهلي جيداً بعد أن ودع فريق الوداد منافسات الدوري نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا على يد كايزر تشيفز بنتيجة 1-0 في مجموع اللقاءين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في لقاء تحديد بطل دوري أبطال افريقيا يوم السبت المقبل في ملعب محمد الخامس بالمغرب.