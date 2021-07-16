مدبولي: الدولة نفذت مشروعات قومية بتكلفة تقارب 6 ترليون في الـ7 أعوام الماضية

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نفذت على مدار السبع أعوام الماضية مشروعات قومية بإجمالي بتكلفة تقارب 6 ترليون جنيهاً

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أثناء كلمته التي ألقاها بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» المقام باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء أن أكثر من نصف الشعب المصري سيستفيد من مبارة حياة كريمة، لافتًا إلى أن المبادرة ستواكب تحقيق 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن مبادرة «سكن كريم» والتي تستهدف إعادة تأهيل 360 ألف وحدة سكنية في قرى الريف المصري.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن التكلفة الإجمالية للمبادرة تبلغ 700 مليار دولار، موكدًا أن المرحلة الأولى من هذ المشروع العملاق شملت 375 قربة من اجمالي افقر 1000 قرية.

وأكد أنه المشروع القومي الوحيد الذي يستهدف أكثر من نصف الشعب المصري؛ إذ يستهدف 58% من المواطنين

وانطلق المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجموعة من الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

وانطلقت مبادرة «حياة كريمة» في يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة في آلاف القرى المصرية، بهدف رفع مستوى المعيشة في التجمعات الريفية المستهدفة.

