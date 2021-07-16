«لو متدين مش هنفع أبقى رومانسي».. لماذا يفضل معز مسعود «ثواب الفنانات»؟

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يثير المنتج والداعية معز مسعود الجدل حول زواجه من المشاهير من خلال عدد من الزيجات، وذلك بعدما أثارت زوجته الاخيرة الفنانة حلا شيحة خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع بين الجمهور، بعد إعرابها عن استيائها من نشر فيديو كليب أغنية «بحبك» التي تشارك فيه مع الفنان تامر حسني من خلال مشاهد يلم «مش أنا»، ليخرج «مسعود» للرد على الهجوم الشديد الذي تعرضت له زوجته حلا من خلال بوست بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

ويعد المنتج والداعية معز مسعود شهير بالزواج من عدد من المشاهير والفنانات، لترصد المصري اليوم حياته الزوجية من عدد من المشاهير والفنانات.

الزوجة الأولى ملكة جمال الجامعة الأمريكية

ملكة جمال الجامعة الأمريكية عام 2003، واقتصر خلال حفل الزفاف على حضور الأقارب والأصدقاء قبل أن يعلن بعدها مسعود انفصاله عن زوجته الأولى.

الزوجة الثانية بسنت نور الدين

وبعد مرور أكثر من 10 أعوام على زواجها الأول أعلن مسعود زواجه للمرة الثانية، على مرشدة السياحية الشهيرة بسنت نور الدين، التي قدمت سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي عن السياحة المصرية نالت انتشارًا واسعًا وقتها ولم يمضي سوى 6 أشهر ليعن انفصاله دون توضيح أسباب.

الزوجة الثالثة الفنانة شيري عادل

ليخرج مسعود عام 2018 ليعلن ارتباطه بالفنانة شيري عادل خلال إنتاجه لمسلسل «السهام المارقة» التي تشارك «شيري» في بطولته، حيث لم يكن الزواج بالأمر الغريب على «مسعود»، إلا أن طريقة إعلان عقد قرانه على الفنانة شيري عادل كانت غير مألوفة للكثيرين، حيث جاء الإعلان عن الزواج على هامش بيان صحفي صادر عن مسلسل «السهام المارقة»، عقب مضي عدة أشهر على الزواج.

وبمجرد إعلان الخبر، حدثت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للعديد من الأسباب مثل صمت مسعود عن الإعلان عن الخبر لعدة أشهر، إلى جانب عدم مرور فترة كبيرة منذ انفصاله عن زوجته الثانية، بالإضافة لزواجه من ممثلة غير محجبة، وهو الذي دعا مرارًا في برامجه التلفزيونية إلى ضرورة ارتداء الحجاب.

وخلال فترة زواجهما لم يسلم الثنائي من الشائعات التي تفيد بانفصالهما من فترة لأخرى، وهو الأمر الذي نفاه الثنائي أكثر من مرة، ليسدل الستار على زواج «معز» و«شيري»، وبعد مرور عام وشهرين بإعلان شيري عادل الخبر بشكل رسمي بإعادة نشرها لأخبار طلاقهما على موقع «إنستجرام»، قبل أن يلغي «معز» متابعتها على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، لتقوم هي الأخرى بنفس الفعل.

الزوجة الرابعة الفنانة حلا شيحة

ليفاجأ جمهور الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة فبراير الماضي بعقد قرانهم ونشر مسعود وقتها عبر صفحته الرسمية على موقع «انستجرام»، صورة من حفل عقد القران وعلق عليها قائلا: «احتفظي بالابتسامة والتألق يا حبيبي».

ودائما ما تثير أنباء زواج معز مسعود جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، لاعتبار البعض أن زواجه من فنانة غير محجبة يتناقض مع أحاديثه عن ضرورة ارتداء المرأة للحجاب، وغيرها من الأمور التي قدمها خلال حلقات برامجه التلفزيونية عن المرأة

وكشف الداعية معز مسعود،من قبل أن بعض الشباب يخالهم فهم خاطئ عند اختيار شريكة العمر، خاصةً وأنهم يسعون إلى حياة رومانسية تصوروها من الأفلام السينمائية.

وقال «مسعود»، في مقطع فيديو من إحدى البرامج التي قدمها قبل سنوات عبر فضائية «إقرأ»، إن المقاييس الوهمية ضرت الرجال، إلى حد أن الشخص المتدين لا يريد الارتباط بمتدينة، سعيًا للزواج بشكل رومانسي: «لو متدين مش هنفع أبقى رومانسي».

وأردف «مسعود»: «تلاقيه لإنه اتفتن بالشكل المعين بيتشاف في السينما على طول فا يا حرام بيضحي بحتة الرجولة وإنه ما يبقاش ديوث وإن مراته تبقى بتاعته وبس.. بيضحى بيها عشان الشهوة بتاعته.. حتى بقى بيدور على واحدة مش متدينة».

وكان الداعية معز مسعود حرص على الرد على ما كتبه الفنان تامر حسني بشأن رده على بوست كتبته زوجته حلا شيحة معربة عن استيائها من نشر كليب «بحبك» الذي تشارك فيه مع تامر حسني من خلال مشاهد فيلم «مش أنا».

وكتب معز مسعود: «إلى زوجتي الغالية حلا.. قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك اتغيرت زي ما انتِ قولتي في البوست بكل احترام».

وتابع: «قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصًا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا».

وأضاف: «ولو كنا نعرف ان الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص أجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد.. ومتشغليش بالك بأي كلام بيتقال بغير علم.. الناس مش بتاخد بالها من تفاصيل كتير أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة اللي بتحصل في حياة اللي بيتكلموا عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام.. قادر أفهم قصدك لما اتكلمتي عن (نوع معيّن) من المشاهد يعني نوع معيّن من الفن و(مش تعميم على الفن كله)».

وقال: «عاوز أفكرك يا حبيبتي إن رحلتنا هي رحلة بحث عن الحق والخير والجمال.. رحلة اعتزاز بالثقافة والهوية.. نموذج قوي لرفض التطرف على الناحيتين.. الناحية المكسوفة من هويتها وبتقلّد الغرب من غير حكمة أو علم أو عزة (اللي انا سميته الانتحار الثقافي في كلمتي في الحوار الوطني سنة ٢٠١١) والناحية التانية المسجونة في قوالب مميتة للفكر والفنون.. كل ناحية منهم فاكرة انها معاها الحقيقة المطلقة وهيفضلوا يتخانقوا إلى يوم الدين.. لحد ما يظهر ناس عندهم الشجاعة والاعتزاز بثقافاتنا وهويتنا.. وبيحملوا هم أولادنا والأجيال الجاية.. وساعتها هيكون فنّنا بيعبر بجد عننا.. الشجعان زيك بس هم إللى بيمشوا الرحلة بصدق وإصرار لحد ما يوصلوا.. مهما كترت المحطات.. مهما كان الألم والحيرة واللخبطة.. مهما كان الهجوم والخذلان والمزايدات.. مهما كان التمن إللى بيتدفع.. الشجعان زيك بس هم إلى بيراجعوا نفسهم وبيعترفوا بأخطائهم ويصلحوها.. ده غير إن المشهور رحلته بتكون تحت المجهر.. الشجعان زيك بس بيعيشوا بتلقائية واتساق مع النفس».

وقال إن «فنوننا وثقافتنا وهويتنا يقدروا يتقابلوا.. أنا بدأت أعمل ده في أعمالي الفنية وفيلمي (اشتباك) افتتح في مهرجان كان، وفيلمي القادم رايح مهرجان ڤينيسيا قريب.. وهنقدر ناخد أنا وانتِ خطوات أكبر وأمثل على الطريق العظيم ده اللي هتعرف قيمته الأجيال الجاية.. وتاني بقولهالك يا حبيبتي.. رحلتنا واحدة».