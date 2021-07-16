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 تصريحات نارية من شوبير ضد المشجعين المصريين لكايزر تشيفز |

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 تصريحات نارية من شوبير ضد المشجعين المصريين لكايزر تشيفز |فيديو  تصريحات نارية من شوبير ضد المشجعين المصريين لكايزر تشيفز |

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قال الإعلامي أحمد شوبير أن فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، إنجاز يضاف إلى اسم وسيساهم في تحقيق أرقام غير مسبوقة.

وأضاف: «نفسي كل شخص شايف أن فوز الأهلي أو ببطولة قارية بيوجعه، خليه جواك لأنه بيثير عطف الناس عليك لانهم بيتسئلو عن قواك العقلية».

وواصل حديثه قائلاً «انا في البطولة القارية مصري رغم زعل البعض ولكن ده أسلوبي وهدفي وأقول لمن لا يشجع الأهلي اسكت».

وأكمل «بأذن الله الأهلي سيسعد الأغلبية العظمى من الجماهير المصرية باختلاف انتمائتها من العقلاء والمحترمين ».

وياتي حديث الإعلامي أحمد شوبير قائد الأهلي السابق، على خلفية تصريحات أدلى بها نجوم سابقين للزمالك حول رغبتهم في تتويج كايزر تشيفز بدوري أبطال افريقيا على حساب الأهلي.

المصرى اليوم

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