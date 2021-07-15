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8 وفيات و661 إصابة كورونا جديدة في الاردن

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8 وفيات و661 إصابة كورونا جديدة في الاردن 8 وفيات و661 إصابة كورونا جديدة في الاردن

جى بي سي نيوز  :- سجلت في الأردن 8 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و661 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 759686 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 9872 بعد رصد وفاة 8 مصابين، بحسب الموجز.

وأجري 22419 فحصا جديدا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 2.95%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 8.174329 ملايين فحص.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 458، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 742065، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 7749.

وسُجلت 53 حالة إدخال جديدة للمستشفيات، فيما خرج 46 شخصا من المستشفيات، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 497 مصابا.

جي بي سي نيوز

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