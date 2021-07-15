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"هيئة نجران" تستعد لإجازة عيد الأضحى بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة

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قائمة على تنفيذ جولات ميدانية على الأسواق والطرقات والمتنزهات

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران استعداداته للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة قائمة على تنفيذ جولات ميدانية على الأسواق والمتنزهات، ويتخللها برامج وقائية وتوعوية عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية في الطرقات والأسواق وأماكن التنزه، متضمنة مسائل وتوجيهات شرعية كأعمال العشر من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، وبطاقات وقائية توعوية.

وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، أن هذه الخطة التي شملت جميع هيئات محافظات المنطقة، وينفذها عدد كاف من الأعضاء، تأتي بتوجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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