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ما موقف امتحانات الثانوية بعد مد إجازة عيد الأضحى؟

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ما موقف امتحانات الثانوية بعد مد إجازة عيد الأضحى؟ ما موقف امتحانات الثانوية بعد مد إجازة عيد الأضحى؟

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قررت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح بداية إجازة عيد الأضحى من السبت 17 يوليو حتى السبت 24 يوليو، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فقد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

المصرى اليوم

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