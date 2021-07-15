برلماني سابق: المواطن المصري في وجدان الرئيس والدولة

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قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن الدولة المصرية تقوم بالعديد من الإنجازات تجاه المواطن المصري، خاصة تجاه المواطن الريفي المنسي منذ عدة سنوات.

وتابع إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن تكلفة تنفيذ مبادرة حياة كريمة تقدر بـ700 مليار جنيه، وتعمل على تحسين حياة الشعب، مشيرًا إلى أن المواطن المصري في وجدان الرئيس والدولة المصرية، وهذا من شأنه أن يخلق حياة نموذجية، والقضاء على العشوائية التي عطلت مصر عن التنمية.



وأشار إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالريف من شأنه أن يمنع الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة، خلاف أنه يساعد على خلق حياة كريمة للإنسان المصري.