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الإنتربول يصدر مذكرة اعتقال بحق أحد أثرياء أوكرانيا

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الإنتربول يصدر مذكرة اعتقال بحق أحد أثرياء أوكرانيا الإنتربول يصدر مذكرة اعتقال بحق أحد أثرياء أوكرانيا

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أصدرت الشرطة الدولية الإنتربول مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال والبرلماني السابق الأوكراني قسطنطين جيفاغو، وذلك بطلب من مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني.

وقال مكتب التحقيقات الأوكراني إن جيفاغو يشتبه باختلاس 113 مليون دولار عندما كان مالكا لمصرف «فينانسي إي كريديت» الذي أعلن إفلاسه.

كما تسعى السلطات الأوكرانية للحصول على التعويضات مقابل القروض التي منحها المصرف الوطني الأوكراني (البنك المركزي) لمصرف جيفاغو.

ويرفض رجل الأعمال التهم الموجهة إليه، واعتبرت شركته الرئيسية Ferrexpo أن هناك دوافع سياسية وراء ملاحقته.

وكان قسطنطين جيفاغو في المركز الثالث بين أثرياء أوكرانيا، حسب مجلة «فوربس» في مارس 2021، حيث كانت ثروته تقدر بـ2.1 مليار دولار.

وأكبر أصوله شركة Ferrexpo للتعدين، التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار.

المصرى اليوم

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