عايدة المصرية تستعد لاستقبال الجمهور في إيطاليا

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انتهى الوفد الفني التابع لدار الأوبرا المصرية جميع الاستعدادات الخاصة بالعرض التاريخي اوبرا عايدة الذي يقدم في الثامنه مساء الجمعة 16 يوليو على المسرح المكشوف بالاكاديمية المصرية للفنون في روما بايطاليا احتفالا بمرور قرن ونصف على تقديمها لاول مره في مصر عام 1871 وقد شهدت البروفات النهائية للعرض تألق وتركيز واداء متميز من جميع الفنانين بجانب عناصر الابهار من خلفيات وملابس وإكسسورات فرعونية، بالإضافة إلى تصميم الإضاءة المبهر، كما استعدت الاكاديمية المصرية للفنون بروما لاستقبال عدد من السفراء العرب والأجانب بجانب الجمهور من الجاليات المصرية والعربية والايطالية وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها اوبرا عايدة بفنانين مصريين في إيطاليا.

وقالت الدكتورة إيمان مصطفى، المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة ورئيس الوفد الفني، إنها فخورة بسفراء الفن المصري من دار الأوبرا، وخاصةً أن أوبرا عايدة تعد ايقونه الفن الرفيع وأكدت ان العرض يعد من الاعمال الفنية الضخمة والصعبة، وأن فريق العمل امام تحدي كبير للتأكيد على الريادة الفنية المصرية وقدرة الفنانين المصريين على المنافسة العالمية وتمنت إعادة تقديم اوبرا عايدة من جديد في الاماكن السياحية والتاريخية بمصر نظرا لأهمية دور القوة الناعمة في الترويج للحضارة المصريةو دعم الاقتصاد الوطني.

أوبرا عايدة من إخراج هشام الطلي، ويؤديها نجوم فرقة أوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفي في دور عايدة، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو، الميتزوسوبرانو جولي فيظي في دور أمنيرس، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس، أسامة على في دور الرسول، عزت غانم في دور الملك، وداليا فاروق في دور كبيرة الكهنة وصمم الاضاءة المهندس ياسر شعلان والديكور محمد عبدالرازق والصوت خالد درويش.

المعروف ان اوبرا عايدة كتب نصها الغنائي الإيطالي جيسلا نزوني مستلهمًا قصة عالم الاثار الفرنسى اوجست مارييت التي خلد فيها انتصار المصريين على الاحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس في غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذي اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى، وكان من المقرر تقديمها لاول مرة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتم تقديمها بعدها بعامين وتتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالاعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال احد مقاطعها الموسيقية الذي يصوّر لحظة الانتصار (مارش النصر)، شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها في مختلف دول العالم.