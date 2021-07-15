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الحريري: قدمت تشكيلة حكومية وننتظر جواب عون بحلول الغد

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الحريري: قدمت تشكيلة حكومية وننتظر جواب عون بحلول الغد الحريري: قدمت تشكيلة حكومية وننتظر جواب عون بحلول الغد

جي بي سي نيوز :- كشف رئيس اللبنانية المكلّف سعد الحريري، في مؤتمر صحفي مقتضب عقده بعد زيارة قام بها إلى قصر بعبدا، للقاء الرئيس ميشال عون، الأربعاء، عن تفاصيل تتعلق بالتشكيلة الحكومية التي قدمها.

وقال سعد الحريري: "قدمت تشكيلة حكومية من 24 وزيرا"، مضيفا: "ننتظر جوابا من عون بحلول الغد".

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف على أنه "حان وقت تشكيل الحكومة".

وكان الحريري قد توجه وفور وصوله إلى بيروت قادما من القاهرة، إلى القصر الجمهوري، ليقدم تشكيلة حكومية جديدة للرئيس عون.

وفي معلومات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن تشكيلة الحريري المقترحة، تضم 6 وزراء جدد إلى التشكيلة السابقة، التي رفضها قبل أشهر الرئيس ميشال عون.

وكشفت مصادر أخرى أن الحريري تلقى وعودا بأن القاهرة ستوفد مسؤولين رسميين وأمنيين، لمساعدة لبنان في كل النواحي التي يمكن تقديم العون فيها.

سكاي نيوز

جي بي سي نيوز

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