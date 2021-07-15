أخبار عاجلة

"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة -
"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية -
شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه -
دراسة : مضاعفات مبكرة "صادمة" لداء السكري تصيب المراهقين -
مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية -
اليوم الاثنين .. "الياسين" يركض في المجموعة الثانية لنصف نهائي سباق الـ 400 م -
وزير الشؤون الإسلامية يُثني على جهود سفير خادم الحرمين في البوسنة -
"مكافحة الفساد" ترد على المتداوَل بشأن توقيف مهربين لقطع أثرية نادرة -
"قيس سعيّد": هناك من يتربص لضرب تونس.. والدولة ليست غنيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

كارثة في الشرقية.. ضبط مصنع لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية (التفاصيل والصور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود ،وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الصناعية بمركز ومدينة بلبيس، أسفرت جهود الحملة عن ضبط مكان يعمل بدون ترخيص، ويقوم بإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية، بالمنطقة الصناعية ببلبيس، عبارة عن حوش كبير بداخله غرف تحتوي على كميات هائلة من ألبان الأطفال، والأقراص، والكبسولات، والأشربة، والأقماع منتهية الصلاحية، تتخطي ٢٠٠ ألف، وأكثر من ٣٠٠ ألف عبوة فارغة، وأكياس بودرة بيضاء مجهولة المصدر، تقدر بحوالي ٤ طن بودرة، وبراميل تحتوي على سوائل مجهولة المصدر.

قام وكيل الوزارة بالاتصال مباشرة بمحافظ،الشرقية وإبلاغه بالمضبوطات، وبفرار المتواجدين بالموقع، والذي وجه على الفور بحضور المهندس على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، والعميد حسام القصبي مأمور مركز شرطة بلبيس، ورجال مباحث بالمحافظة، والذين قاموا بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بضبط وتحريز الأدوية والألبان، وأيضاً المواد الخام المخالفة، والتي منها فيتامينات وحديد للأطفال، ومقويات عامة، وأدوية لعلاج الضغط والأعصاب، ومسكنات وباسط للعضلات، وأقراص استحلاب للزور، وغيرها، كما تم ضبط الكميات التي تم تدويره من الأدوية منتهية الصلاحية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المكان بالكامل.

وأكد وكيل الوزارة على إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الإدارات الرقابية بالمديرية على المنشآت المختلفة بالمحافظة، مؤكداً على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها لحوم مجمدة وكبدة فاسدة ..«مباحث التموين» تضبط 1424 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم مجمدة وكبدة فاسدة ..«مباحث التموين» تضبط 1424 قضية متنوعة خلال 24 ساعة