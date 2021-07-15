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بيسكوف: التقرير حول دعم الكرملين لترامب هراء

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بيسكوف: التقرير حول دعم الكرملين لترامب هراء بيسكوف: التقرير حول دعم الكرملين لترامب هراء

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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية حول دعم موسكو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ، هراء لا أساس له من الصحة.

ووصف بيسكوف ما جاء في التقرير بأنه «خيال مطلق»، مضيفًا أن «هذا استمرار لنشر مواد هابطة جدا».

وتابع قائلا: «هذه الصحيفة تحاول زيادة شعبيتها أو تواصل اتباع نهج متهور معادٍ لروسيا. وهذا بالطبع لا يتطابق والواقع ومن المستحيل أن يتطابق معه، هذا كذب».

وأضاف أن «هذا استمرار للتمارين على شيطنة والرئيس بوتين، وهذا ما تحب(الجارديان) أن تشتغل به أحيانا، أو محاولة يائسة لجذب قراء جدد من خلال نشر مثل هذا الهراء».

كانت صحيفة «الجارديان» قد كتبت في تقرير لها أن هناك «وثائق حول اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الاستخبارات الروسية في يناير 2016، تم خلاله التوجيه بتقديم الدعم للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بهدف زعزعة الوضع في الولايات المتحدة».

المصرى اليوم

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