محمد شريف.. إبن «الزملكاوي» الذي منحه ميدو فرصة التألق بقميص الأهلي

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أظهر ماكينة أهدافه بشكل مُبهر واستعرض قدراته التهديفية وأمطر مرمى منافسي الأهلي بالأهداف الواحد تلو الاّخر محلياً وقارياً، وكأنه من مواليد منطقة الجزاء، هوايته المفضلة باتت هز الشباك وجلد الحراس، النجم محمد شريف.

ولم يكن أكثر المتفائلين من جماهير النادي الأهلي يتوقع أن يتوهج محمد شريف في قيادة هجوم المارد الأحمر في الموسم الجاري بعدما غادر أبواب قلعة التتش في الموسم الماضي معارًا لصفوف إنبي، وهو الموسم الاستثنائي الذي تغيرت فيه الأمور رأسًا على عقب.

محمد شريف شغل عدة مراكز داخل المستطيل الأخضر بعيدة كل البُعد عن رأس الحربة الصريح، منها لاعب الوسط المدافع والجناح الأيسر ولكن موسم 2019-2020 كان نقطة تحول غير عادية في مسيرة شريف الكروية.

نجم الزمالك في السبعينات وأحد أبرز مدربي الكرة المصرية في الوقت الحالي المخضرم حلمي طولان كان هو كلمة السر والشفرة التي حولت محمد شريف لمهاجم بارع صائد للأهداف، قناص بكل ما تعنيه الكلمة.

رؤية ثاقبة من طولان دفعته لتغيير مركز محمد شريف خلال فترة اعارته لإنبي والثقة في قدراته البدنية والفنية من حيث شغل مركز المهاجم الصريح، وكان شريف محلاً للثقة فلم يٌكذب خبراً فسجل 14 هدفاً وصنع 5 اّخرين لزملائه خلال موسماً تاريخياً بقميص النادي البترولي، مجبراً إدارة الأهلي على استعادته سريعاً بتألقه اللافت ليجد أصحاب الرداء الأحمر ضلتهم في المهاجم الهداف القادر على صناعة الفارق وترجمة الفرص التي تتيح للفريق.

محمد شريف الذي وُلد في الرابع من فبراير من عام 1996 بحي المنيل بمحافظة القاهرة، ينتمي والده لنادي الزمالك وعلى الرغم من ذلك كان يُفضل انتقال لاعبه للأهلي في ظل صراع القطبين على الظفر بخدمات اللاعب في شتاء 2018.

شريف رجائي والد مهاجم الأهلي، مارس كرة القدم من خلال نادي الشركة التي عمل بها ولكنه لم يستطع الذهاب بعيدًا في عالم المستديرة، فكانت الوصية للابن بضرورة حمل الراية وتحقيق ما لم يتمكن الأب منه.

وقال والد محمد شريف في تصريحات متلفزة في وقت سابق:«انا زملكاوي ورغم ذلك تمنيت بالفعل أن يلعب نجلي في الأهلي، لانه الأكثر استقرارًا».

محمد شريف الذي يعشق نادي ريال مدريد الاسباني على المستوى العالمي والذي يتخذ من كريستيانو رونالدو مثلاً أعلى من بين نجوم المستديرة، يفضل الكرة الواقعية السهلة التي تجلب الانتصارات وتجني الكؤوس والألقاب بعيدًا عن الكرة الجمالية والاستعراضية التي تأتي على حساب الأمجاد، فمن أبرز تصريحاته:«محدش بقى بيرقص في الدوري الانجليزي.. الكلام دة ما يأكلش عيش»، في إشارة منه إلى فلسفته الواقعية على أرضية الميدان.

محمد شريف بعدما وقع على استمثارة رغبة بانتقاله للزمالك مع نهاية عام 2017، قدم أحمد حسام ميدو نجم ومدرب القلعة البيضاء السابق وأحد من قام بتدريب شريف في صفوف وادي دجلة بتقديم نصيحة لإدارة الزمالك بضرورة فك التعاقد مع اللاعب وصرف النظر عن إتمام الصفقة وهو بالفعل ما نفذه مسئولو النادي الأبيض ليعلن الأهلي بعدما عن ضم محمد شريف.

محمد شريف كان رده مثيرًا عند سؤاله حول نصيحة ميدو التي تسببت في صرف الزمالك اللنظر عن ضمه وتحويل قبلته إلى الأهلي قائلاً:«هذه النصيحة صبت كثيرًا في مصلحتي».

شريف «الحريف»، توهج في سماء الكرة المصرية في الموسم الجاري بـ 14 هدفاً بقميص الأهلي في الدوري الممتاز و5 أهداف بدوري أبطال أفريقيا وهدف اّخر بالسوبر الأفريقي، ليبقى الأمل الأكبر لأنصار القلعة الحمراء في موقعة السبت المقبل أمام كايزر تشيفز في نهائي الحُلم الأفريقي والقناص الذي تُعلق عليه جماهير التتش أمالاً عريضة في عناق النجمة العاشرة والصعود على منصة التتويج لدوري أبطال أفريقيا للنسخة الثانية على التوالي.