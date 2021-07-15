كايرو شو تعلن عودة الفخراني بـ«ياما في الجراب يا حاوي»

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أعلن مسرح كايرو شو عن اطلاق أحدث عروضه «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من الف ليلة» من بطولة النجم الكبير الدكتور يحيي الفخراني ..ولأول مرة على المسرح النجم إياد نصار ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان معاً.



أوضح مصدر مسؤول بمسرح كايرو شو انه لاول مرة منذ سنوات سيتم الشهر القادم افتتاح اولي عروض عمل مسرحي بهذه الضخامة من عروس البحر الأبيض المتوسط الاسكندرية وعلي مسرح واحدة من أهم المؤسسات الثقافية ليس في مصر فقط ولكن في العالم وهي مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى ان المسرحية ستعرض بالتبادل بين القاهرة والإسكندرية بعد الانطلاقة الاولي .

وكشف المصدر ان مفاجاة العرض هي مشاركة الفنان شريف دسوقي في البطولة في دور رئيسي غير متوقع، بحماس شخصي وترشيح فني من النجم الكبير يحيي الفخراني وهو مارحب به شريف ولاقى أيضاً حماسا كبيرا من كل اسرة العمل ليكون ذلك اول ظهور فني جماهيري له بعد ازمته الصحية الاخيرة .

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» اخراج مجدي الهواري وانتاج كايرو شو، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها نجوم المسرح اللامعين سما ابراهيم وناصر سيف وحسن العدل واسماعيل فرغلي ورضا ادريس ولبني ونس وعلاء قوقه ..وقد قام بتوزيع الألحان الأصلية للموسيقار أحمد صدقي، الموسيقار الشاب مصطفى حلواني من عزف أوركسترا بودابست العالمي الشهير التي تقوم حالياً بتسجيل التوزيعات الجديدة للألحان .

و تدور أحداث المسرحية في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة .