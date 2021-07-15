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الأرقام تظهر تفوق حارس كايزر تشيفز على الشناوي ..مقارنة

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يلتقي فريق الأهلي مع منافسه كايزر تشيفز في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

ويحتل حارسي مرمى الفريقين أهمية خاصة في القوام الأساسي لكلا المدربين في ظل تألقهم خلال الفترة الأخيرة وتحقيق أرقام مميزة على الجانب الدفاعي.

دوري أبطال أفريقيا

دانيال أكيبي حارس مرمى كايزر تشيفز

وشارك محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر في 11 مباراة خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، خرج بشباكه نظيفة في 7 مباريات واستقبل 6 أهداف.

فيما لم يستقبل النيجيري دانيال أكيبي حارس مرمى كايزر تشيفز أي أهداف خلال مشاركته الـ6 في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وهي العلامة البارزة الأكبر في مشوار الفريق الجنوب أفريقي.

البطولة المحلية

محمد الشناوي حارس الأهلي المصري - صورة أرشيفية

وعلى المستوى المحلي فقد خاض الحارس الدولي المصري 21 مباراة ببطولة الدوري سكنت 14 تصويبة مرماه فيما حافظ على شباكه نظيفة في 9 لقاءات.

وفي المقابل لعب دانيال أكيبي 14 مباراة محلية وتلقى 11 هدف وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات.

الحارس لعب أفريقيا استقبل أفريقيا لعب محليا استقبل محليا
محمد الشناوي 11 7 21 14
دانيال أكيبي 6 لم يستقبل أهداف 14 11

وتمكن الأهلي من بلوغ المباراة النائية على حساب الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع اللقاءين فيما فجر كايزر تشيفز مفاجئة كبيرة بالصعود إلى هذا الدور على حساب الوداد المغربي.

المصرى اليوم

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