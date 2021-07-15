أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية» -
الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو -
فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو -
الأهلي يضم 3 صفقات سوبر رسميا بأوامر موسيماني في صيف 2021 .. فيديو -
"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية -
جماهير الأهلي تحاصر موسيماني في البحر خلال عطلته القصيرة .. فيديو -
تحويلات مرورية لإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور في القاهرة -
أحمد موسى عن صور رئيس الوزراء بالمنوفية: «الناس دى محدش كان بيسأل فيهم» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

متحدث الأوقاف يكشف المساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الأضحى

Print
متحدث الأوقاف يكشف المساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الأضحى متحدث الأوقاف يكشف المساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الأضحى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الشعب المصري وجموع الأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال «حسن»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن صلاة عيد الأضحى ستقام في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، ولن يتم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو في غير المساجد المحددة.


وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة قبل الدخول إلى المساجد للحفاظ على سلامة المصلي وغيره، كما أن هناك ضرورة لتحقيق التباعد الاجتماعي من خلال الالتزام بعلامات التباعد الموجودة داخل المسجد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو

فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو

فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو