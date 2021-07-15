أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية» -
الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو -
فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو -
الأهلي يضم 3 صفقات سوبر رسميا بأوامر موسيماني في صيف 2021 .. فيديو -
"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية -
جماهير الأهلي تحاصر موسيماني في البحر خلال عطلته القصيرة .. فيديو -
تحويلات مرورية لإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور في القاهرة -
أحمد موسى عن صور رئيس الوزراء بالمنوفية: «الناس دى محدش كان بيسأل فيهم» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مون شيري سميرة سعيد يتخطى نصف مليون مشاهدة في أول 10 دقائق من إطلاقه

Print
مون شيري سميرة سعيد يتخطى نصف مليون مشاهدة في أول 10 دقائق من إطلاقه مون شيري سميرة سعيد يتخطى نصف مليون مشاهدة في أول 10 دقائق من إطلاقه

لاقتراحات اماكن الخروج

تخطي كليب «مون شيري» أو «Mon cheri» للديفا سميرة سعيد نصف مليون مشاهدة خلال أول 10 دقايق من إطلاقه على قناتها على «يوتيوب».

«مون شيري» سميرة سعيد تحمل طابع وأجواء السبعينات وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب اما الميكس والماستر لخالد عز. وقام باخراجها نضال هاني.

وكانت قد تعاقدت شركة “SS Production” للديفا سميرة سعيد مع شركة «RP MUSIC» للمنتج محمد رشيدي في شراكة إنتاج ثلاث اعمال جديدة من البومها القادم«انسان آلى» ومن المقرر إطلاقها على التوالي خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من تصويرها.

كما تتعاون«الديفا» في هذه الاعمال مع عدد من أشهر صناع الأغنيه من الملحنين «بلال سرور» و«محمد حمزه» ومن الشعراء «محمد القياتي» و«شادي نور» ومن الموزعين «هاني يعقوب» و«هاني ربيع».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو

فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو

فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو