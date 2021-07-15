مون شيري سميرة سعيد يتخطى نصف مليون مشاهدة في أول 10 دقائق من إطلاقه

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تخطي كليب «مون شيري» أو «Mon cheri» للديفا سميرة سعيد نصف مليون مشاهدة خلال أول 10 دقايق من إطلاقه على قناتها على «يوتيوب».

«مون شيري» سميرة سعيد تحمل طابع وأجواء السبعينات وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب اما الميكس والماستر لخالد عز. وقام باخراجها نضال هاني.

وكانت قد تعاقدت شركة “SS Production” للديفا سميرة سعيد مع شركة «RP MUSIC» للمنتج محمد رشيدي في شراكة إنتاج ثلاث اعمال جديدة من البومها القادم«انسان آلى» ومن المقرر إطلاقها على التوالي خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من تصويرها.

كما تتعاون«الديفا» في هذه الاعمال مع عدد من أشهر صناع الأغنيه من الملحنين «بلال سرور» و«محمد حمزه» ومن الشعراء «محمد القياتي» و«شادي نور» ومن الموزعين «هاني يعقوب» و«هاني ربيع».