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نقيب الجزارين يعلن ذبح الأضحية خارج المجازر الحكومية

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نقيب الجزارين يعلن أسعار ذبح الأضحية خارج المجازر الحكومية نقيب الجزارين يعلن ذبح الأضحية خارج المجازر الحكومية

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قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن المجازر مفتوحة بالمجان أمام المواطنين لذبح الأضحية في إطار منع التلوث وانتشار الأمراض، مشيرًا إلى أن سعر ذبح الأضحية خارج المجازر يتراوح بين 1000 و1500 جنيه.

وتابع نقيب الجزارين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن المجازر مستعدة لاستقبال كافة الأضاحي، لافتًا إلى أن اللحوم مناسبة جدًا هذا العام ولم تختلف بصورة كبيرة عن العام الماضي.

ولفت إلى أن سعر كيلو اللحوم البلدي يتراوح بين 130 و150 جنيهًا، وأسعار الضاني والماعز من 140 لـ150، وسعر كيلو القائم البقري من 53 لـ58، والجاموسي 50 جنيها.

المصرى اليوم

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