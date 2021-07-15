أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبه عسير: أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية» -
الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو -
فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو -
الأهلي يضم 3 صفقات سوبر رسميا بأوامر موسيماني في صيف 2021 .. فيديو -
"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية -
جماهير الأهلي تحاصر موسيماني في البحر خلال عطلته القصيرة .. فيديو -
تحويلات مرورية لإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور في القاهرة -
أحمد موسى عن صور رئيس الوزراء بالمنوفية: «الناس دى محدش كان بيسأل فيهم» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"استطلاعات الرأي": 53% عملوا عن بُعد في ظل "كورونا "و 47% حضروا

Print
"استطلاعات الرأي": 53% عملوا عن بُعد في ظل "كورونا "و 47% حضروا "استطلاعات الرأي": 53% عملوا عن بُعد في ظل "كورونا "و 47% حضروا
بلغ متوسط ساعات العمل خلال الجائحة 31 ساعة مُقابل 41 ساعة قبلها

أجرى المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، استطلاعاً حول تجربة العمل عن بُعد في المملكة خلال جائحة كورونا، التي استمرت قُرابة الـ4 أشهر.

وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت 3689 مواطناً ومقيماً من الجنسين، إذ كشف أن 53% من المُستطلعة آراؤهم خاضوا تجربة العمل عن بُعد، بينما 47% مارسوا أعمالهم حضورياً، نتيجة لطبيعة أعمالهم أو لمتطلبات تتعلق ببيئة العمل، في حين بلغ عدد متوسط ساعات العمل خلال جائحة كورونا 31 ساعة عمل، مُقابل 41 ساعة عمل قبل الجائحة.

وفي مؤشرٍ يعكس جاذبية بيئة الأعمال داخل المملكة، ذهب نحو 54% من العاملين عن بعد إلى أنهم لا يؤيدون مواصلة تجربة العمل عن بُعد عقب انتهاء جائحة كورونا بشكل كامل، رغم ما اتسمت به من إيجابيات كبيرة لناحية تسريع الأعمال نتيجة البنية الرقمية الجيدة التي تتمتع بها المملكة.

وعن مستويات الأداء في مرحلة تجربة العمل عن بُعد خلال جائحة كورونا، رأى 35% أن معدلات الأداء شهدت ارتفاعاً مُقابل 23% يرون خلاف ذلك، بينما أجاب 42% بأن مستويات أداء الأعمال لم يطرأ عليها أي تغيير.

‏‎وشكّل انخفاض التواصل بين فريق العمل وضعف الرقابة نسبياً وصعوبة التواصل مع العملاء والمستفيدين، أسباباً رئيسة في انخفاض إنتاجية البعض بنسبة 16%، كأحد الآثار السلبية المترتبة نتيجة العمل عن بُعد، بينما شكّلت نسبة الأثر نتيجة المُشكلات التقنية نحو 2%، بينما رأى 13% أن أهم التأثيرات التي خلقتها التجربة كانت فردية وشخصية وتمثلت بزيادة مستويات الكسل لديهم نتيجة قلة الحركة، وظهور بعض المشكلات الصحية، إضافة إلى العُزلة وقلة التواصل الاجتماعي مع الآخرين.

وكان لتجربة العمل عن بُعد من رؤية العاملين الشخصية خلال جائحة كورونا، العديد من الإيجابيات المُكتسبة، حيث أفاد الاستطلاع أن 23 % اكتسبوا مهارات إلكترونية نتيجة هذه التجربة، وأن 14% منهم ارتفعت مُعدلات إنتاجيتهم جرّاء المرونة في أوقات العمل وزيادة الفرص الوظيفية واستمرارية الأعمال، بينما استطاع 9% توفير تكلفة المواصلات، في حين أن 6% استمتعوا بقضاء وقت إضافي إلى جانب أسرهم.

يُشار إلى أن المركز السعودي لاستطلاعات الرأي جهة غير ربحية مرخص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة، ويهتم بإجراء استطلاعات الرأي للوقوف على أهم الموضوعات التي تمسّ المجتمع، وتُراعي في استطلاعاتها نسبة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة التي وثقتها الهيئة العامة للإحصاء. الجديد المركز السعودي لاستطلاعات الرأي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 12 وفاة و 562 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 12 وفاة و 562 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1084 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1084 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة