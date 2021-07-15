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"مستشفى الخاصرة" يستقبل 11 مصابًا في حادثين مروريين

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"مستشفى الخاصرة" يستقبل 11 مصابًا في حادثين مروريين "مستشفى الخاصرة" يستقبل 11 مصابًا في حادثين مروريين
بينهم نساء وأطفال و3 حالات منهم خطرة

استقبل طوارئ مستشفى الخاصرة العام التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، 11 حالة إصابة إثر مرورية مختلفة خلال 12 ساعة.

وتفصيلاً، فقد وقع الحادث الأول لعائلة سعودية مكونة من ستة أشخاص، حيث تعرضوا إثره لإصابات متفرقة بعضهم صنفت حالته بالخطرة، وتم تحويل ثلاثة منهم إلى مستشفى القويعية العام؛ كونه يعد المستشفى المرجعي للمنطقة، فيما بقيت الحالات المستقرة تحت ملاحظة الفريق الطبي بالمستشفى.

كما وقع حادث مروري آخر لخمسة أشخاص بينهم نساء وأطفال، وتم التعامل مع جميع الحالات، وتقديم الخدمة الصحية لهم، حتى استقرت حالتهم وتم إدخالهم للتنويم للملاحظة.

يُذكر أن مستشفى الخاصرة استنفر كل طواقمه الطبية فور تلقي البلاغ لتقديم الخدمة الطبية بشكل عاجل وفق أفضل المعايير للتعامل مع مثل هذه الحالات الإسعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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