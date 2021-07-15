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في أولي تجاربه الودية .. الفتح يكسب مواجهة أسفي فيرجل

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خلال معسكر الفريق الشرقاوي في النمسا

في أولي تجاربه الودية .. الفتح يكسب مواجهة أسفي فيرجل

دشن الفريق الكروي الأول بنادي الفتح تجاربه الودية برباعية دون مقابل في مرمى نظيره سي أف فيرجل خلال اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب المدينة الرياضية بفيرجل، الخميس ، ضمن البرنامج الإعدادي للفريق خلال معسكر النمسا استعدادًا للموسم المقبل 2021-2022.

أنهى الفتح الشوط الأول متقدمًا بهدف فهد الحربي، وفي الشوط الثاني ضاعف النرويجي جوستافو ويكيام النتيجة بهدف ثانٍ، قبل أن يتمكن فراس البريكان من تعزيز النتيجة بهدف ثالث عند الدقيقة 75، ثم اختتم أحمد الجعيدي الهدف الرابع عند الدقيقة 83 .

ودفع البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الفريق بتشكيل أساس ضم ماكسيم كوفال، وصالح النشمي، وزياد الجري، وفهد الحربي، ومحمد السعيد، وعباس الحسن، وماجد كنبة، وحسن المحمد صالح، وأحمد الجعيدي، وعثمان العثمان، وعلي الزقعان.

في أولي تجاربه الودية .. الفتح يكسب مواجهة أسفي فيرجل

في أولي تجاربه الودية .. الفتح يكسب مواجهة أسفي فيرجل

في أولي تجاربه الودية .. الفتح يكسب مواجهة أسفي فيرجل

الفتح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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