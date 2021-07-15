نشوى مصطفى تشتبك مع أحد متابعيها بسبب حلا شيحة : "مش عاجبك غور"

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انتقدت الفنانة نشوى مصطفى ما يثار حول تحريم الفن بعد قيام الفنانة حلا شيحة بالتبرؤ من فيلمها «مش أنا» صباح اليوم ودون أن تورد نشوى اسم حلا شيحة أو تذكرها في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك هاجمت نشوى تحريم الفن وتعرضت للهجوم المضاد بسبب موقفها من أحد متابعيها.

تدوينة نشوى

وكتبت نشوى قبل قليل عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: «حين يكون الفن حرام — فنحن لسنا بخير».. ليعلق أحد متابعيها: «طول مالأشكال اللي زيكم متصدرين المشهد في البلد فأكيد نحن لسنا بخير ولازم الدنيا تنظف»..لترد عليه «نشوى» : «مش عاجبك البلد غور .. وخليها تنظف من أشكالك».

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وعادت نشوى مصطفى لتحذف بعض متابعيها وتعليقاتهم معلقة :«حين يكون الفن حرام — فنحن لسنا بخير.. استدراك — هذا البوست مصيدة تبليك عظيمة ومنعشة».