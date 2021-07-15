رفع 35 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

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شدّد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى .

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 20 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بالطريق المؤدى للحديقة الدولية وطريق عزبة صالح، وشارع البحر ومداخل عزبة الخزان وذلك بجانب تفريغ الحاويات .

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحي حافظ مدير قسم النظافة فؤاد سالم مدير الحملة .

وفي السياق ذاته تمكنت الوحدة المحلية بالدير برئاسة ابوعوف العفى من رفع 15 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بطريق المعاهدة والطرق المؤدى إلى مجمع المدارس كما تم ايضا قص وتقليم الاشجار بالطريق السريع مصر اسوان ومدخل قرية الهنادي.