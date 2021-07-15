بدء ورشة التحول الرقمي في الإسماعيلية

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استقبل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي. في إطار تنفيذ ورشة العمل الخاصة بالتحول الرقمي للمحافظة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، وبتكليف من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأكد المهندس أحمد عصام على أن محافظة الإسماعيلية من محافظات المرحلة الأولى في تطبيق منظومة التحول الرقمي حيث أنه تم إنشاء البنية التحتية للمحافظة وجارى العمل بالبنية الخاصة بالوحدات المحلية. وتناولت الورشة شرح لعدة مفاهيم مختلفة منها الذكاء الاصطناعي والفرق بين الميكنة والتحول الرقمي .