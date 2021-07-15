حالة الطقس غدًا الجمعة .. وارتفاع درجات الحرارة لـ45 يوم الوقفة وإجازة العيد

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ترتفع درجات الحرارة غدًا الجمعة على جميع الأنحاء حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر، وتستمر موجة حارة حتى الأحد وتطول في جنوب الصعيد حتى الإثنين، وتنخفض درجات الحرارة يوم الوقفة وأيام العيد على جميع أنحاء مصر ماعدا جنوب الصعيد والذي تصل فيه درجة الحرارة العظمي إلى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

يسود طقس شديد الحرارة غدًا الجمعة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، ويكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية، أما خلال الليل فيكون معتدل رطب على جميع الأنحاء.

ترفع درجات الرطوبة النسبية من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة المحسوسة عن درجات الحرارة المتوقعة بنحو درجتين إلى 4 درجات.

تكون حالة البحر غدًا معتدلة في البحرين المتوسط والأحمر وتكون الرياح شمالية غربية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من متر إلى مترين إلا ربع، بينما تكون الرياح من شمالية غربية إلى جنوبية غربية في البحر الأحمر ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف ومترين وربع.

تتكون الشبورة المائية في الصباح غدًا الجمعة على الطرق القريبة من مصادر المياه المؤدية إلى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري.

تنشط الرياح غدًا على القاهرة وجنوب سيناء والسواحل الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية على معظم الأنحاي وتكون أقل سرعة لها 13عقدة في الصعيد وأعلي سرعة 17 عقدة في السواحل الشمالية.

تكون الرطوبة النسبية المتوقعة غدًا الجمعة في القاهرة 73 عظمي و25 صغري، وفى السواحل الشمالية 88 عظمي و55 صغري، وفى شمال الصعيد 38 عظمي و15 صغري، بينما تصل في جنوب الصعيد العظمي إلى 20 درجة والصغري 10 درجات.

وتتوقع هيئة الأرصاد عن حالة الطقس يومي السبت والأحد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ضمن حالة الطقس هذا الأسبوع في الموجة الحارة التي تبدأ يوم الجمعة وتستمر يومي السبت والأحد على أغلب الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة يومي السبت والأحد المقبلين للعظمي والمحسوسة كما يلي:

القاهرة والوجه البحري يومي السبت والأحد من الأسبوع المقبل العظمي 39 والمحسوسة 41 درجة.

السواحل الشمالية يومي السبت والأحد العظمي 33 والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء يومي السبت والأحد العظمي 41 والمحسوسة 43 درجة.

شمال الصعيد يوم السبت العظمي 41 والمحسوسة 42 درجة، ويوم الأحد العظمي 42 والمحسوسة 44 درجة.

جنوب الصعيد ترتفع درجات الحرارة السبت درجتين عن يوم الجمعة للعظمي والمحسوسة، وتكون درجات الحرارة يوم السبت العظمي 44 والمحسوسة 46 درجة، ويوم الأحد العظمي 44 والمحسوسة 45 درجة.

حالة الطقس غدًا الجمعة .. وارتفاع درجات الحرارة لـ45 يوم الوقفة وأجازة العيد

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة وجنوب البلاد والوجه البحري من الجمعة وحتى الأحد ويكون حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة رطب ليلاً على جميع أنحاء البلاد.

تتكون الشبورة المائية في الصباح خلال تلك الفترة على الطرق السريعة والزراعية المؤدية إلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتنشط الرياح على القاهرة وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، وحذرت الأرصاد من أن التعرض لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال يوم الوقفة وإجازة عيد الأضحي المبارك

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة انخفاض طفيف على أغلب الأنحاء من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ويكون الطقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري، ويظل شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويظل معتدل الحرارة رطب على جميع أنحاء مصر.

وتكون درجات الحرارة يوم وقفة عيد الأضحي ويوم العيد وثاني أيامه للعظمي والمحسوسة كما يلي:

القاهرة والوجه البحري من الإثنين وحتى الأربعاء العظمي 37 والمحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية يوم الإثنين تكون العظمي 31 والمحسوسة 35، وتكون درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء 31 للعظمي و33 للمحسوسة.

جنوب سيناء يوم الإثنين يتوقع أن تكون العظمي 41 والمحسوسة 44، وتكون درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء 40 للعظمي و43 للمحسوسة.

شمال الصعيد تكون العظمي يوم الإثنين 42 والمحسوسة 44، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء 40 للعظمي و42 للمحسوسة.

ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد يوم الإثنين عن يوم الأحد بمقدار درجة واحدة للعظمي والمحسوسة وتصل في أيام الوقفة وأول وثاني أيام العيد إلى 45 درجة للعظمي و46 درجة للمحسوسة.

حالة الطقس غدًا الجمعة .. وارتفاع درجات الحرارة لـ45 يوم الوقفة وأجازة العيد

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا الخميس

ترتفع درجات الحرارة غدًا الجمعة بصفة عامة على جميع الأنحاء ويكون بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا كما يلي:

درجات الحرارة في القاهرة غدًا الجمعة 39-25، والمحسوسة 39، ودرجات الحرارة في الإسكندرية غدًا 33-24 والمحسوسة 35 درجة.

درجات الحرارة في أسوان وإدفو والوادي الجديد 42 درجة للعظمي و27 للصغري في أسوان والوادي الجديد، وتكون الصغري في إدفو 28 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة في الوادي الجديد 44 درجة، وفى أسوان وإدفو 43 درجة.

وتكون درجات الحرارة في الأقصر 41-27 والمحسوسة 42 درجة، وفي أبوسميل 41-28 والمحسوسة 42، أما في المنيا وأسيوط وسوهاج فتكون 40-25 والمحسوسة42، أما في قنا فتكون 40-27 والمحسوسة 42 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الطور 37-25، حلايب 36-27، بني سويف 39-25، الغردقة 39-28، العريش 34-25، شرم الشيخ 39-28، شلاتين 38-27، الفيوم 39-24 درجة.

وتكون درجات الحرارة في بورسعيد 33-26، المنصورة 37-25، الزقازيق 37-25، رفح 32-24، بلطيم 33-23، الإسماعيلية 40-25، دمياط 33-25، دمنهور 35-24، السويس 39-25، شبين الكوم 37-25، السلوم 32-23، سيوة 37-23، طنطا 37-25 درجة.

حالة الطقس غدًا الجمعة .. وارتفاع درجات الحرارة لـ45 يوم الوقفة وأجازة العيد

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