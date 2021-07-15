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حسين الجسمي يغني «حتة من قلبي» لـ أيمن بهجت قمر

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حسين الجسمي يغني «حتة من قلبي» لـ أيمن بهجت قمر حسين الجسمي يغني «حتة من قلبي» لـ أيمن بهجت قمر

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طرح المطرب حسين الجسمي كليب أغنيته الجديدة «حتة من قلبي» عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، كلمات أيمن بهجت قمر ألحان وغناء حسين الجسمي توزيع ومكساج وماستر على فتح الله .


الأغنية تقول كلماتها :«حته من قلبي وش من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع إنتي صورتك مستلماني كل أيام الإسبوع يا حته يا حته يا حته من قلبي لقيت نُصي ولقيت جوي وعندي إنتي ف حته وليه اخبّي تعالي بُصي بتحلـوّي واحنا سوا لو مين ينساني أتشغل عنك ممنوع وانتي جنبي انتي مافيش تاني رقمي م الخدمه اهو مرفوع».

المصرى اليوم

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