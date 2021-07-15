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"ترشيد" تستبدل آلاف المصابيح في شوارع الجبيل وينبع لتوفير 72 % من استهلاك الكهرباء

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"ترشيد" تستبدل آلاف المصابيح في شوارع الجبيل وينبع لتوفير 72 % من استهلاك الكهرباء "ترشيد" تستبدل آلاف المصابيح في شوارع الجبيل وينبع لتوفير 72 % من استهلاك الكهرباء

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع الهيئة بالجبيل وينبع، ويأتي استكمال المشروع بعد إتمام إعادة تأهيل إنارة الدمام والخبر والظهران ومدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر وليد بن عبد الله الغريري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنية على الشوارع الواقعة تحت أعمال المشروع، إذ تشمل تلك الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة قياسات الشوارع، وأبعاد الإنارة، وقياس حركة الكثافة والسرعة للسيارات العابرة للطريق، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات لضمان مستويات الإضاءة المثلى.

ومن المقرر استبدال أكثر من 70,000 مصباح في شوارع المدينتين (الجبيل وينبع) لتحقيق وفرٍ قدره 72 % من استهلاك الكهرباء البالغ نحو 79 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرشدة تعمل بتقنية الليد (LED).

ومن المتوقع أن تساوي نسبة التوفير الحاصلة من ذلك المشروع استهلاك 90.4 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي 37 ألف طن متري من الانبعاثات الكربونية الضارة، وما يعادل الأثر البيئي لزراعة نحو 618 ألف شتلة سنويًا.

يُذكر أن "ترشيد" تستهدف مع نهاية 2021، استبدال 2.7 مليون مصباح من مصابيح الإنارة التقليدية إلى إضاءة الـ LED في عددٍ من طُرقات وشوارع مناطق ومدن المملكة ضمن خططها المساهمة في رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ترشيد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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