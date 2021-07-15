شوشه : توزيع المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة

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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اهتمام القيادة السياسية بأهالى شمال سيناء عامة ، ورفح بصفة خاصة .

ونقل المحافظ الى أهالى رفح المقيمين فى محافظة الاسماعيلية، أثناء لقائه بهم اليوم بالاسماعيلية، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتهنئته لهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى أن لقائه بأهالى رفح يأتى فى اطار حرص الرئيس وتوجيهاته للمسئولين بالحوار المجتمعى واستمرار التواصل مع المواطنين .

وأعلن عن حرص السيد الرئيس على سرعة الانتهاء من مدينة رفح الجديدة التى تقع بالقرب من قرية الوفاق ، وتقام على مساحة 1.5 كيلو مترا * 1.4 كيلو مترا ، وتتكون فى مجملها من 626 عمارة سكنية تتكون كل عمارة من دور أرضى و 3 طوابق علوية باجمالى 10016 وحدة سكنية ، 400 بيتا بدويا دور واحد على مساحة 200 مترا لكل بيت " 140 مترا للمبانى و 60 مترا فضاء " .. علاوة على منطقة خدمات مركزية عبارة عن : مستشفى ، مسجد ، دار مناسبات ، نقطة شرطة ، مطافى ، بريد ، سنترال ، مخبز ، محطة أتوبيسات مركزية ، سوق تجارى ، مجمع مدارس ، وخدمات أخرى متنوعة .. الى جانب شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وباقى مرافق البنية التحتية بالمدينة .

وبشر المحافظ أهالى رفح بأنه تم الانتهاء من 84 عمارة كمرحلة عاجلة فى رفح الجديدة عبارة عن دور أرضى و3 طوابق علوية لكل عمارة باجمالى 1344 وحدة سكنية ، مجاورة سكنية تضم 200 بيتا بدويا ومنطقة خدمات مركزية لتسليمها كمرحلة أولى فى أول يناير القادم .. منوها الى أن الأولوية لأبناء رفح من المقيمين فى تجمعات خارج المحافظة .

وأضاف أن توجيهات السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من اقامة رفح الجديدة وتسليمها الى المستفيدين .

وأعلن المحافظ أنه سيتم دعم الأنشطة الخاصة بأهالى رفح ، وفى مقدمتها : الزراعة وباقى الأنشطة التى تتميز بها .. علاوة على توفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لهم .

واستعرض المحافظ عمليات صرف التعويضات لأهالى رفح حيث طمأن الأهالى بانتظام آلية الصرف للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب .. سواء للأراضى الزراعية أو للمبانى .. بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة ، وأنه جارى الاعداد لصرف التعويضات المقررة لأهالى منطقتى دوران التنك وأبو شنار .. مطالبا المواطنين بسرعة تقديم المستندات لمجلس مدينة رفح .

وأشار الى تخصيص عدد 5 أماكن في مدرسة التمريض لأبناء الشهداء من أهالى رفح .

كما أشار الى التنسيق مع كلية الطب بجامعة قناة السويس لاعفاء أهالى رفح من أية رسوم خاصة بالعلاج في المستشفى الجامعى بالاسماعيلية .

ومن جانبه .. أكد مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح أن مجلس مدينة رفح سيكون فى طليعة الجهات الخدمية المنقولة الى مدينة رفح الجديدة حتى يتمكن من خدمة المواطنين .

وأشار الى أن اجمالى طلاب رفح المقيدين فى مختلف مراحل التعليم يبلغ عددهم 8206 طالبا وطالبة .

حضر اللقاء مع المحافظ كل من سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى بشمال سيناء ، المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، وأعضاء الجهاز التنفيذى بمركز ومدينة رفح .. الى جانب النواب : سالم مراحيل ، فايز أبو حرب ، عايدة السواركة ، ابراهيم أبو شعيرة ( أعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسى الشيوخ والنواب عن رفح والشيخ زويد ) ، والدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس .