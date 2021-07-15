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مدبولي يكشف عن مبادرة « سكن كريم»: تستهدف تطوير 360 ألف وحدة سكنية في قرى الريف المصري

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مدبولي يكشف عن مبادرة « سكن كريم»: تستهدف تطوير 360 ألف وحدة سكنية في قرى الريف المصري مدبولي يكشف عن مبادرة « سكن كريم»: تستهدف تطوير 360 ألف وحدة سكنية في قرى الريف المصري

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كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي عن مبادرة سكن كريم والتي تستهدف إعادة تأهيل بيوت في قرى الريف المصري، والتي تستهدف مرحلتها الأولى تطوير 360 ألف وحدة سكنية بقرى الريف المصري.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بإطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرىـ والمقام في استاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح أن أن مشروع تطوير الريف المصري المشروع الوحيد الذي سيجمع ويحقق 17 هدف للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمبادرة تبلغ 700 مليار دولار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء إلى أن المرحلة الأولى من هذ المشروع العملاق شملت 375 قربة من إجمالي أفقر 1000 قرية، لافتًا إلى أنه المشروع القومي الوحيد الذي يستهدف أكثر من نصف الشعب المصري؛ إذ يستهدف 58% من المواطنين.

وانطلقت مبادرة «حياة كريمة» في يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة في آلاف القرى المصرية، بهدف رفع مستوى المعيشة في التجمعات الريفية المستهدفة.

المصرى اليوم

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