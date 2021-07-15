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أول تعليق من عبدالله رشدي على انتقادات حلا شيحة (التفاصيل)

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أول تعليق من عبدالله رشدي على انتقادات حلا شيحة (التفاصيل) أول تعليق من عبدالله رشدي على انتقادات حلا شيحة (التفاصيل)

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قال الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، الباحث في شؤون الأديان والمذاهب بالأزهر الشريف، والمتحدث الإعلامي السابق باسم وزارة الأوقاف، إن هناك أناسا يمتهنون تنفير من أراد الرجوع إلى الله، معلقًا بذلك على موجة الانتقادات التي طالت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، بعد تصريحاتها صباح اليوم عن التوبة وحرمة الفن.

وتوجه رشدي بالنصح إلى منتقدات شيحة من الوسط الفني قائلا: إذا لم تستطعن الالتزام مثلها فلا تكفوها عن التزامها فقد يشفع لكم ذلك عند الله.

واستنكر الداعية الإسلامي، على المنتقدين رفضهم لتصريحات حلا شيحة باعتزال الفن والرجوع إلى الحجاب، في الوقت ذاته الذي لاقت تصريحاتها السابقة من خلع الحجاب والعودة للتمثيل ترحيبا كبيرًا وتشجيعًا واسعًا.

وأوضح رشدي، أن الفكرة في جوهرها لا تستحق كل تلك الضجة، ولكن ما لحقها من تبعات وانتقادات هي ما يستحق الرد، مذكرًا المتابعين بلقاء الله والسؤال أمامه عن تصرفهم في ذلك الموقف، في دعوة منه لتحري حسن.

وكانت الفنانة حلا شيحة، هاجمت صناع فيلم «مش أنا»، بمجرد طرح أغنية «بحبك»، للنجم تامر حسنى، والتي حققت نجاح كبير بمجردطرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت شيحة عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، معلقة على المشاهد المتفرقة التى تجمعها بالنجم تامر حسني: «أنا اتفاجئتجدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئتأكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات،وأكدلي أنه هيحترم رغبتى«.

يذكر أن فيلم «مش أنا«حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه فى السينمات قبل أسابيع قليلة، وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى،وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوفالشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب بمرض غريب يفقده السيطرة على يده،فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

المصرى اليوم

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