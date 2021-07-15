الكاف يوقع عقوبة مزدوجة على الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

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قالت تقارير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر توقيع عقوبة مزدوجة على نادي الترجي التونسي وذلك على خلفية مباراة الأهلي في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب التقارير فإن الكاف غرم النادي التونسي مبلغ 60 ألف دولار بخلاف حرمانه من خوض لقاءات على ملعبه بحضور جماهيري لمدة 4 مباريات متتالية.

وكانت مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي شهدت أحداث شغب بين الجماهير وقوات الامن تسببت في تأخير انطلاقها لنحو ساعة كاملة.

وتمكن النادي الأهلي من حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد سجله محمد شريف وانتصر مجدداً في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة ليبلغ المباراة النهائية للبطولة الأشهر في القارة السمراء.