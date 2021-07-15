أخبار عاجلة

نائب محافظ القليوبيه تتفقد مشروعات طوخ لإزالة المعوقات -
خبير اقتصادي: الصناعات الاستراتيجية تحظى باهتمام كبير من القيادة المصرية -
أحمد موسى: الزيادة السكانية سبب عدم شعور المواطنين بالتنمية (فيديو) -
المعلق الجزائرى حميد لبراوى: سأحضر إلى مصر لتقبيل رأس كاتونجو -
مكة : ضبط مواطن بحوزته 28 كلجم من الحشيش -
ميدو : لأول مرة في تاريخ مصر أري منتخب أوروبي كبير ينظر لنا برهبة .. ألمانيا كانت خائفة -
وزير الزراعة يوجه بالنهوض بالإنتاج الحيواني في مصر -
أمريكا ترفع مستوى تحذير السفر لكوريا الجنوبية بسبب تفشي كورونا -
اتحاد الشغل التونسي يطالب بتشكيل حكومة مصغرة في أسرع وقت -
استشاري التغذية العلاجية: حديث الرئيس عن الوجبة المدرسية له بعد أمن قومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الكاف يوقع عقوبة مزدوجة على الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

Print
الكاف يوقع عقوبة مزدوجة على الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي الكاف يوقع عقوبة مزدوجة على الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قالت تقارير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر توقيع عقوبة مزدوجة على نادي الترجي التونسي وذلك على خلفية مباراة الأهلي في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب التقارير فإن الكاف غرم النادي التونسي مبلغ 60 ألف دولار بخلاف حرمانه من خوض لقاءات على ملعبه بحضور جماهيري لمدة 4 مباريات متتالية.

وكانت مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي شهدت أحداث شغب بين الجماهير وقوات الامن تسببت في تأخير انطلاقها لنحو ساعة كاملة.

وتمكن النادي الأهلي من حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد سجله محمد شريف وانتصر مجدداً في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة ليبلغ المباراة النهائية للبطولة الأشهر في القارة السمراء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب محافظ القليوبيه تتفقد مشروعات طوخ لإزالة المعوقات

نائب محافظ القليوبيه تتفقد مشروعات طوخ لإزالة المعوقات

خبير اقتصادي: الصناعات الاستراتيجية تحظى باهتمام كبير من القيادة المصرية

خبير اقتصادي: الصناعات الاستراتيجية تحظى باهتمام كبير من القيادة المصرية

أحمد موسى: الزيادة السكانية سبب عدم شعور المواطنين بالتنمية (فيديو)

أحمد موسى: الزيادة السكانية سبب عدم شعور المواطنين بالتنمية (فيديو)

المعلق الجزائرى حميد لبراوى: سأحضر إلى مصر لتقبيل رأس كاتونجو

المعلق الجزائرى حميد لبراوى: سأحضر إلى مصر لتقبيل رأس كاتونجو